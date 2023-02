Hokej na jazere je krajší, vraví šampión. Vo vlasti Indiánov vyhral drevený Stanley Cup

Frosty Shots sú na mieste zvanom Plaster Rock už dobre známi. V rokoch 2019 a 2020 sa dostali na majstrovstvách sveta v rybníkovom hokeji do finále, ale na titul si museli počkať do roku 2023.

Merschitz má za sebou i pred sebou radostné dni. Bolo to poznať už z jeho unaveného hlasu. Priznal, že toho pre oslavy a tzv. „jet lag“ s kolegami veľa nenaspali.

Samozrejme, celí sme rozbití (smiech). Odkedy sme vyhrali, veľa sme nespali. Oslávili sme už na mieste, potom sme šli autom do Montrealu a následne sme absolvovali osemhodinový let a ani na palube sme toho veľa nenaspali.

Celé vyraďovacie boje sa konajú v nedeľu. Víťaz teda dokopy odohrá desať zápasov, z toho päť v play off.

Hneď večer pod umelým osvetlením sa zvykne hrať prvý zápas. Každé mužstvo odohrá úvodný duel. Tento rok ich bolo osemdesiat mužských a dvadsať ženských. V piatok hrá každý ďalšie dva duely, v sobotu rovnako tak a uzavrú sa tabuľky základných skupín, z ktorých 32 najlepších postúpi do play off.

Plaster Rock je dosť od ruky. Ako ste tam cestovali?

Je to v podstate bývalá indiánska rezervácia, kde aj dodnes žije veľa pôvodných obyvateľov. Tento rok sme leteli do Montrealu, kde sme zašli na zápas Montreal – Chicago. Keď sme sa aklimatizovali, nasadli sme do auta a čakalo nás šesť a pol hodiny cesty.

Vždy sa to snažíme prepojiť aj s výletom. Napríklad minulé roky sme chodili cez Boston, kde sme tiež zavítali na zápas NHL.

Počasie prialo hokeju na jazere?