Weiss ho vzal do Afriky, čaká ho šiesty šampionát. Mapuje súperov, hľadá ich zbrane a slabiny

BRATISLAVA. Analyzuje súperov, hľadá ich slabé, ale aj silné stránky. MICHAL SLYŠKO je videoanalytik slovenskej reprezentácie do 21 rokov. V tíme Jaroslava Kentoša bude na blížiacom sa európskom šampionáte tým najskúsenejším. Čaká ho už šiesty prestížny turnaj so Slovenskom.

Jednou z mojich hlavných úloh je analyzovanie hry súpera. Na to, aby to človek zvládol, je potrebné mať kvalitný taktický záber z jednotlivých zápasov. Ich zabezpečenie, prípadne výmena medzi kolegami z ostatných asociácií, je takisto v náplni mojej práce. Rovnako zabezpečujem servis v oblasti videa pre členov realizačného tímu. Od trénera brankárov až po hlavného trénera.

Ako ste sa k tejto práci dostali?

Popri doktorandskom štúdiu na FTVŠ UK som bol mládežnícky tréner v Slovane Bratislava. Boris Kitka, ktorý v tom čase viedol A-tím Slovana, ma oslovil ohľadom spolupráce v oblasti videoanalýzy zápasov. Keď sa presunul do pozície trénera reprezentácie do 21 rokov, spolupracoval som s ním naďalej.

Z 21-tky si ma neskôr vytiahol tréner Vladimír Weiss do seniorskej reprezentácie. Bolo to v apríli v roku 2009. Od roku 2013 pracujem ako videoanalytik na technickom oddelení SFZ. Blížiace sa ME vo futbale do 21 rokov búdu môj šiesty šampionát, z toho tretí mládežnícky. Ostatné tri boli s A-tímom.