S Pinim je v kontakte, s Magonim nie. Talian bude trénovať Vlhovej súperku

Hlavným dôvodom jeho odchodu je prírastok do rodiny. V apríli manželka Cristina porodila dcéru Emmu a štyridsaťjedenročný Talian nechcel tráviť zimnú sezónu na cestách.

Vrátil som sa domov po finále Svetového pohára v Courcheveli a chvíľu na to sme šli do pôrodnice. Zostal som s nimi celkom dlhý čas, približne dva mesiace. Rodinu som si poriadne užil a staral sa o malú dcérku a manželku. Bolo to krásne obdobie.