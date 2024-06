Zopakuje sa situácia z MS v hokeji 2000. Televízne noviny na Markíze teraz ustúpia futbalu

Futbalová reprezentácia sa po tretí raz po sebe predstaví na majstrovstvách Európy. Vysielacie práva na EURO 2024 aj 2028 ziskala televízia Markíza a po 24 rokoch odvysiela znovu veľký šampionát. "V roku 2021 sme získali práva na domácu futbalovú súťaž, a keď sme sa zamýšľali s vtedajším riaditeľom Matthiasom Settelem, aký ďalší futbalový obsah by bol vhodným doplnením k slovenskej futbalovej lige, tak sme sa zhodli, že by to mohol byť európsky šampionát vo futbale," vraví šéfredaktor športu v TV Markíza MARTIN LISÝ.

Do začiatku EURO ostávajú necelé dva týždne. Ste v napätí? Slovenskej reprezentácii sa podarilo tretíkrát po sebe dostať na EURO, čo nedokázali ani niektoré z väčších krajín. Európsky futbalový šampionát je úžasný projekt a veľmi sa tešíme, že ho budeme môcť sprostredkovať divákom. O to viac, že to bude aj so slovenskou účasťou.

Od futbalu ešte odbočím k hokeju a k rokom 1999 a 2000. Markíza vtedy prvýkrát v histórii vysielala prvýkrát veľký šampionát – majstrovstvá sveta v hokeji. Ako si na to spomínate? Bolo to zopár rokov po vzniku televízie, keď sme sa dostali k športovým projektom ako Liga majstrov, Formula 1, či majstrovstvá sveta v hokeji. Markíza bola v tom čase novou televíziou a my sme mali záujem ponúkať aj veľké športové podujatia. Pamätám si, že štúdiá k hokejovým prenosom sme robili vo Fajn klube. Veľmi radi na to spomíname, veď v roku 2000 získali naši hokejisti historicky prvú medailu a Markíza bola pri tom.

Šéfredaktor šport v TV Markíza Martin Lisý. (Autor: Peter Zakovic)

Teraz sa vraciate po 24 rokoch k veľkému turnaju, prečo po takom dlhom období? Aj predtým už Markíza vysielala viacero veľkých športových podujatí, spomeniem napríklad prenosy z formuly 1, olympijský hokejový turnaj zo Soči 2014, Svetový pohár 2016 v Toronte s najväčšími hviezdami NHL, aleboj majstrovstvá Európy vo futbale do 21 rokov v Poľsku. V roku 2021 sme získali práva na domácu futbalovú súťaž, a keď sme sa zamýšľali s vtedajším riaditeľom Matthiasom Settelem, aký ďalší futbalový obsah by bol vhodným doplnením k slovenskej futbalovej lige, tak sme sa zhodli, že by to mohol byť európsky šampionát vo futbale. V tendri na získanie práv na UEFA EURO 2024 a 2028 sa nám podarilo uspieť a niekoľko týždňov po podpise sme naplno rozbehli stretnutia a komunikáciu s UEFA a jej marketingovou spoločnosťou CAA11.

Tým, že od hokejového šampionátu 2000 po futbalové EURO 2024 prešlo také dlhé obdobie, platí, že to bude pre vás nováčikovský turnaj? Keď sme kúpili práva na domácu futbalovú súťaž, doplnili sme redakciu o ďalších redaktorov a komentátorov ako Majo Tomčák, Andrej Zvolenský, Marek Arpáš, či Marián Červenka. Spolu s pôvodným tímom perfektne zvládajú už tretiu sezónu vysielať prenosy z domácej súťaže a hoci európsky šampionát bude pre nich premiéra na veľkom podujatí, mám v nich plnú dôveru. Máte široké portfólio staníc a platforiem. Kde budete vysielať zápasy EURO? Odvysielame všetkých 51 zápasov turnaja naživo. Na hlavnej stanici Markíza ich odvysielame 28, samozrejme, vrátane zápasov slovenskej futbalovej reprezentácie. Na TV Dajto uvidia diváci najmä súboje s výkopom o 18:00. Na Voyo nájdu fanúšikovia všetky zápasy, tí čo si ich nestihnú pozrieť naživo, tak si ich nájdu aj v archíve v špeciálnej sekcii venovanej UEFA EURO 2024. Záverečné zápasy v skupinách majú výkop v rovnakom čase a v prípade tých, čo sa začínajú o 18:00, jeden z nich budeme v priamom prenose vysielať na Dajto a druhý na Voyo, vzhľadom na to, že v čase zápasov vysielame Televízne noviny.