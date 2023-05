Po prehre so Slovenskom boli na dne, teraz oslavujú postup aj s hviezdou NBA

Naposledy sme postúpili do štvrťfinále v roku 2018 v Dánsku, vypadli sme po tuhom boji so Švédskom 2:3. A teraz ich máme opäť. Navyše doma. Verím, že národ potešíme veľkou výhrou. Pred dvoma rokmi sme tu mali šampionát tiež, ale to bola iná doba. Covid. Teraz cítime, že môžeme dokázať niečo veľké. Chceme tvoriť históriu.