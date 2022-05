Online prenos: Rakúsko - USA dnes na MS v hokeji 2022 (LIVE)

Američania, tak ako je u nich posledné roky zvykom, zobrali na MS tím zložený predovšetkým z mladých hráčov, v ktorom nie sú najväčšie americké hokejové hviezdy. I tak ale ponúka súpiska USA zaujímavé mená. Za najväčšiu hviezdu sa dá považovať obranca Seth Jones (Chicago Blackhawks), sledovať sa však rozhodne vyplatí i brankára Alexa Nedeljkovica (Detroit Red Wings), útočníka Alexa Galchenyuka (Arizona Coyotes) či štvorku posledného draftu NHL, obrancu Lukea Hughesa (University of Michigan, NCAA).Američania sa stretli pred MS až priamo vo Fínsku a pred šampionátom stihli odohrať len jeden prípravný zápas, v ktorom prehrali so svojím zámorským rivalom Kanadou 3:4 po nájazdoch. I táto príprava ale stačila na to, aby Američania s prehľadom porazili v úvodnom zápase na MS Lotyšsko (4:1).