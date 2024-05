Česi ukázali, ako sa má hrať štvrťfinále, Slafkovský a Nemec budú onedlho lídri (anketa)

3. Martin Pospíšil hral naozaj výborne. Aj to mohla byť jedna z príčin zlyhania proti Kanade. Chýbal nám typologický hráč, ktorého hra by platila na súpera.

1. Asi áno. Postup do štvrťfinále a siedme miesto je reálne zhodnotenie šampionátu. Za určitých okolností sme mali mužstvo, ktoré by vedelo poraziť aj silnejšieho súpera a postúpiť ďalej. Tieto okolnosti sa však museli dať dokopy a to sa nestalo.

Chalani mali potenciál hrať lepšie. Ukázali to v zápase s USA a v niektorých pasážach iných stretnutí. Nebola to konzistentná hra celých šesťdesiat minút, aby sme porazili silného súpera vo štvrťfinále. Ak by hrali viac, ako tréneri chceli a v určitých momentoch to ukázali, mali by aj naviac.

2. Lepšia obrana a využívanie šancí v pravom momente. Keď sme mali šance, tak sme mohli vyrovnať skóre na 2:2 v prvej tretine a zápas by vyzeral inak. Aj za stavu 1:3 sme mali niekoľko príležitostí dotiahnuť sa na kontaktný gól a to sme nevyužili.

Samozrejme, nemôžeme vyhrať zápas proti Kanade, keď dostaneme päť, šesť gólov.

3. Nevidel som predtým hrať Martina Pospíšila. Správy zo zámoria boli, že je to silový hráč, ale na šampionáte potvrdil, že má aj zručnosti. Vie byť aj hráč, ktorý boduje. Aj ostatní hráči však hrali dobre.

Juraj Slafkovský a Šimon Nemec boli na treťom, štvrtom veľkom podujatí. Stále majú potenciál sa zlepšovať. Rovnako aj Martin Pospíšil.