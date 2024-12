Dvorský aj synovia slávnych otcov. Pozrite si, kto hrá za Slovensko na MS v hokeji U20 2025

OTTAWA. Slovenskí mladíci sa už tradične na prelome rokov predstavia na MS v hokeji do 20 rokov 2025 , ktoré bude tentoraz hostiť kanadská Ottawa.

Z útočníkov sú to Peter Císar, František Dej, Dalibor Dvorský, Roman Kukumberg a Juraj Pekarčík.

Sú to brankár Samuel Urban, obrancovia Milan Pišoja, Luka Radivojevič a Maxim Štrbák.

Skvelú formu potvrdzuje aj po presune do zámorskej USHL, kde je s 13 vychytanými výhrami momentálne najlepším brankárom v lige.

Baran vymenil Slovensko za zahraničie už ako 16-ročný. Pôvodne hrával vo Švédsku, neskôr sa presunul za more, kde momentálne oblieka dres Des Moines Buccaneers v USHL.

Podobne ako Lenďák, aj on vychytal štvrťfinálovú výhru na MS 18-ročných. Podarilo sa mu to v roku 2023. Okrem spomenutých brankárov niečo také zo Slovákov dokázal v minulosti už len Jaroslav Halák.

So 6 bodmi (3+3) odchádza na svetový šampionát ako najproduktívnejší juniorský obranca Tipos extraligy.

V silnej OHL zatiaľ zažíva vydarenú sezónu, nastupuje prevažne v prvom obrannom páre Kitcheneru a vo svojej draftovej triede patrí po 24 zápasoch so 16 bodmi (2+14) medzi 10 najproduktívnejších obrancov v lige.

Na rozdiel od svojho staršieho brata Martina draftom na prvý pokus neprešiel, no na šampionáte bude mať príležitosť skautom ukázať, že spravili chybu.

Je to už jeho tretia sezóna medzi mužmi, tie predchádzajúce odohral v nižšej SHL za projekt SR 18 a Modré Krídla.

Počas minulej sezóny tiež prekonal rekord švédskej juniorskej ligy v počte bodov obrancu spadajúceho do kategórie U17 a na aprílových MS 18-ročných bol najproduktívnejším Slovákom, navyše si vyslúžil zaradenie do All-Star tímu turnaja.

Na predminulých MS 18-ročných potvrdil vodcovskú povahu, keď ako kapitán doviedol národný tím do semifinále.

Štrbák by mal byť hlavným ťahúňom defenzívy Slovenska. V univerzitnej NCAA zažíva vydarenú sezónu a patrí medzi päť najproduktívnejších juniorských obrancov v lige.

Hoci prebiehajúcu sezónu odštartoval opäť vo Švédsku, neskôr sa rozhodol pre presun do americkej USHL, kde je podľa bodového priemeru najlepším obrancom tohtoročnej draftovej triedy.

Po sezóne zamieril do kanadského Québec Remparts, ktorý si ho vybral v 2. kole CHL import draftu, kde postupne zbiera skúsenosti s hrou na zámorskom klzisku.

Císar pôsobí dlhodobo v Spojených štátoch, kde sa odsťahoval už ako 14-ročný. V prebiehajúcej sezóne zaznamenal výrazné bodové zlepšenie po prestupe do Fargo Force, kde zbiera takmer bod na zápas a patrí k trom najproduktívnejším hráčom tímu.

Dej sa po jednoročnej anabáze v kanadskej QMJHL vrátil späť na Slovensko, tentoraz ale pred Slovanom Bratislava uprednostnil Duklu Trenčín, za ktorú v tejto sezóne odohral 15 zápasov v najvyššej súťaži. Pre vysokého centra s kvalitnou defenzívnou hrou to budú už tretie MS juniorov.

Dvorský by mal byť kapitánom a hlavným ťahúňom slovenského tímu na turnaji. Na minuloročných MS juniorov nazbieral 6 bodov (3+3) v 5 zápasoch a tentoraz by jeho produkcia mohla byť ešte vyššia.

Hoci Jenčko v minulej sezóne zbieral vo švédskej juniorke vyše bod na zápas, rozhodol sa pre presun do zámorskej USHL.

Kukumberg je jedným zo synov slávnych otcov v nominácii, jeho otec Roman starší je trojnásobným víťazom slovenskej extraligy i šampiónom KHL.

Roman mladší oblieka v tejto sezóne dres extraligového Slovana, pár zápasov odohral aj pod otcovým trénerskym vedením v drese Trnavy v SHL.

Minulú sezónu si vyskúšal pôsobenie v zámorí, keď odohral 24 stretnutí OHL za Sarniu.

Juraj Pekarčík

Vek: 19

19 Pozícia: útočník

útočník Klub: Moncton Wildcats (QMJHL)

Pekarčík si vystrieľal draft na minuloročných MS do 18 rokov. Vtedy patril k jednoznačným lídrom tímu pri ceste do semifinále, bol druhým najproduktívnejším hráčom po Daliborovi Dvorskom, s ktorým by sa jedného dňa mohol stretnúť v NHL v drese St. Louis.

Posledné dve sezóny pôsobí na zámorskom ľade, najskôr USHL a teraz QMJHL, kde sa mu bodovo darí a drží si priemer vyše bod na zápas.