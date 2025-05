Keď to dokázali Američania, dokáže to aj Toronto! Slovákom chýbajú oslavy bronzu

ŠTOKHOLM, HERNING. Spojené štáty americké sú novým majstrom sveta. Americkí hokejisti sa na triumf načakali poriadne dlho, naposledy oslavovali zisk zlata ešte v roku 1960. Vyhrali síce olympijský turnaj, ale ten sa počítal aj ako svetový šampionát.

V poslednom vydaní rebríčka síl IIHF po MS v hokeji 2025 figuruje výber USA právom na prvom mieste. Ich 65-ročné čakanie autori rebríčka okomentovali humorne: "Ak sme to dokázali my, môže sa to podariť aj tímu Leafs!"

Mnohí fanúšikovia NHL si robia srandu z klubu Toronto Maple Leafs. Kanadský tím s veľkou fanúšikovskou základňou a hokejovou kultúrou čaká na zisk slávneho Stanley Cupu už od roku 1967.