Vlhová či Shiffrinová? Obe sú skvelé, ale každá lyžuje inak, vraví fínska legenda

Keď sa konali prvé slalomové preteky v Levi v roku 2004, divácky záujem bol obrovský. Svetový pohár sa vtedy prvýkrát uskutočnil v severskej krajine. Fanúšikovia si atmosféru užili o to viac, že na prvom mieste sa umiestnila domáca pretekárka.

Vráťme sa späť o viac ako dvadsať rokov. Prvýkrát sa preteky Európskeho pohára konali vo Fínsku v roku 2001. Prvý Svetový pohár v roku 2004. Vy ste oba tieto slalomy ovládli. Spomínate si na to? Stali ste sa prvou fínskou lyžiarkou, ktorá sa tešila z víťazstva v SP.

Áno, spomínam si na to. Bolo to naozaj úžasné. Vyrastala som na tejto zjazdovke a vyhrala som preteky pred domácim publikom. Bolo to neuveriteľné. Prvé víťazstvo vo Svetovom pohári pre mňa znamenalo najviac.

V roku 2004 boli v kalendári prvé preteky Svetového pohára, ktoré sa uskutočnili vo Fínsku. Písala sa história. Na žrebovaní čísel som si dokonca vyžrebovala jednotku.

Nakoniec sa mi s týmto číslom podarilo preteky vyhrať. Bola to rozprávka. Je to jedna z najkrajších spomienok, ktoré mám počas kariéry. Povzbudzovalo ma množstvo fínskych fanúšikov. Bol to prvý “sveťák“ vo Fínsku a prilákal veľký počet priaznivcov alpského lyžovania. Bolo tam možno desať tisíc ľudí.