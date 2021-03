Slavia Praha vzala spravodlivosť do vlastných rúk. Rangers dohrával len v deviatich

Aj Slavia kráča istým krokom za titulom vo svojej najvyššej súťaži, na rozdiel od Rangers ho ale ešte nemá istý. Na prvom mieste českej FORTUNA:LIGY má pred druhou Spartou náskok 14 bodov, Sparta má ale o dva odohrané zápasy menej (kvôli karanténe po pozitívnych testoch na ochorenie COVID-19). Rovnako, ako v prípade Rangers, je však Slavia jasne najproduktívnejším tímom najvyššej českej súťaže (66 strelených gólov) a má najlepšiu obranu (15 inkasovaných gólov).Slávisti spadli do Európskej ligy po vypadnutí v predkole Ligy majstrov s dánskym Midtjyllandom (doma 0:0, vonku 1:4). V ťažkej skupine C si potom v konkurencii nemeckého Leverkusenu, izraelskej Beer Ševy a francúzskeho Nice zaistili postup do play-off z druhého miesta. V 1/16-finále sa Slavia postarala o možno najväčšie prekvapenie tejto fázy súťaže, keď vyradila favorizovaný Leicester bez toho, aby od neho inkasovala gól (doma 0:0, vonku 2:0). Prvý zápas osemfinále jej však na domácej pôde proti Rangers nevyšiel a do odvety v Škótsku ide s nerozhodným výsledkom 1:1.