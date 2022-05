Fíni začali domáce MS suverénne, Nórom nedovolili streliť ani gól

MS v hokeji 2022 - skupina B

TAMPERE. Hokejisti domáceho Fínska vstúpili do skupiny B MS v hokeji 2022 v Tampere piatkovým víťazstvom nad Nórskom 5:0.

Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2022

Priebeh zápasu Fínsko - Nórsko na MS v hokeji 2022

I. tretina:

Zaplnená Tampere Deck Aréna hnala vpred domácich, ale boli to Nóri, kto mal lepší vstup do zápasu. Fínov spočiatku prevýšili lepším pohybom, vďaka ktorému sa dostali do viacerých nebezpečných situácií.

Fíni sa postupne dostali do tempa, zvýšili obrátky a aktivitu premenili na gól Pesonena, ktorý v 19. minúte zakončil kombináciu s Armiom a Filppulom - 1:0.

II. tretina:

Druhá tretina už bola v jasnej réžii Fínov. Tí sa dostali do hernej pohody, často sa hralo pred nórskym brankárom Haukelandom, ktorý po sérii viacerých dôležitých zákrokov druhýkrát inkasoval v 32. minúte.