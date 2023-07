Pogačarov útok prišiel neskoro. Jeho súboj s Vingegaardom? Je to remíza

GRAND COLOMBIERE, BRATISLAVA. „UAE dnes chce kontrolovať priebeh a vyhrať etapu, ale to nič na našom pláne nemení,“ ohlásil do vysielačky športový riaditeľ tímu TotalEnergies.

„Ktorý tím?“ pýtal sa jeden z pretekárov.

„UAE.“

Bola to krátka komunikácia hneď po štarte 13. etapy na Tour de France. Už vtedy dal tím UAE najavo, že v piatok to myslí s útokom na etapové víťazstvo vážne a súperi by si nemali robiť veľké nádeje.

Všetci kolegovia Tadeja Pogačara mali pred sebou náročný deň. Ťahali v pelotóne vysoké tempo. Je jedno, či ste sledovali etapu 30 minút po štarte, po hodine alebo 10 minút pred príchodom do cieľa. Na čele skupiny bol tento tím.