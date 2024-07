Pořadí jezdců do 25 let po 2. etapě 1. Remco Evenepoel (BEL) Soudal Quick-Step 9:53:30 2. Maxim Van Gils (BEL) Lotto Dstny +0:21 3. Thomas Pidcock (GBR) INEOS Grenadiers 4. Carlos Rodríguez (ESP) INEOS Grenadiers 5. Matteo Jorgenson (USA) Team Visma | Lease a Bike vš. stejný čas

