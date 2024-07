Historická chvíľa. Je to ako pád Berlínskeho múru, vravel expert Jens Voigt o triumfe Girmaya

BRATISLAVA. V Turíne neďaleko cieľa vyleteli do vzduchu vlajky Erytrei. Malej krajiny na východe Afriky. Skupinka fanúšikov v pondelok dlho spievala a oslavovala. Dokonca sa dostali aj do živého vstupu televízie Eurosport.

Cyklisti z Afriky už v minulosti dokázali na Tour zvíťaziť. V roku 2007 sa to podarilo Robiemu Hunterovi z Juhoafrickej republiky. Je to však beloch.

Najmenší tím WorldTour

Girmay sa šikovne dostal dopredu popri bariérach. Prešprintoval Fernanda Gaviriu, Dylana Groenewegena či bývalého majstra sveta Madsa Pedersena.

V belgickom tíme vypukli oslavy. Intermarché je tím, ktorý postupne napreduje a jeho začiatky siahajú až do sedemdesiatych rokov minulého storočia. Licenciu WorldTour získal len koncom roka 2020. V najvyššej kategórii jazdí len štvrtú sezónu.

„Na tento moment sme roky čakali. Počúvali sme, že Biniho víťazstvá na Gent – Wevelgem a na Gire boli so šťastím. No my sme vedeli, že to je výsledok talentu a driny,“ reagoval pre Sporza športový riaditeľ Jean-François Bourlart.

„Je to pre nás obrovský úspech. Medzi tímami WorldTour máme najmenší rozpočet (12-14 miliónov eur – pozn.). A nie jednoduché súperiť proti veľkým tímom. Na Tour sme prišli s tým najlepším, čo máme,“ doplnil Bourlart.