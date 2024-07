Siekela mrzí nízka účasť v Paríži. Odraz toho, v akom stave je slovenský šport, hovorí

BRATISLAVA. Podľa prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Antona Siekela je počet športovcov na OH v Paríži zrkadlom toho, v akom stave je slovenský šport.

"Na olympiádu idem s pocitom, že sme spravili všetko, čo bolo v našich silách, aby výprava išla dobre pripravená, aby išla do priestoru a podmienok, ktoré máme zmapované, a aby sa naozaj ani tie najmenej predvídateľné okolnosti nevyskytli.

A s miernym optimizmom sa pozerám aj na nadchádzajúce olympijské hry v Los Angeles, kde by sme už mohli predstaviť nielen počtom, ale aj kvalitou a takou mladou krvou, teda silnejšou výpravou."

"Na druhej strane sa teším preto, lebo po tých dlhých rokoch takej stagnácie, keď sme mohli síce medzi sebou interne diskutovať, tak teraz je príležitosť aj implementovať naše poznatky do nejakých rozhodnutí, ktoré by práve tento stav mali zvrátiť.

Ďalší budú odchádzať priebežne. Takže takýto bežný fanúšik si možno ani neuvedomuje, koľko je to možno drobných starostí, ale ktoré je potrebné pripraviť, vykonať, vytelefonovať, vydiskutovať, aby všetko v ten deň bolo pre športovca pripravené. Aby sa na maximum mohol sústrediť len na svoj výkon."

"Už dávnejšie mali všetci obrazne zbalené kufre, časť našej výpravy zo Slovenského olympijského a športového výboru už odišla minulý týždeň do dejiska hier, aby všetko pripravila.

Siekela zvolili do čela SOŠV v novembri 2016 po OH v Riu de Janeiro. Čaká ho teda už štvrtá cesta na najprestížnejšiu športovú udalosť.

"Ja verím v silu takýchto symbolov preto, lebo pre mňa je aj to rovnako dôležité, keď vidím podporu, či už zo strany pána prezidenta, ale aj ústavných činiteľov, ktorí evidentne nielen slovami, ale aj skutkami podporujú šport.

Je to veľmi povzbudzujúce k našej práci, že je o nás záujem a máme priestor na to, aby sme sa rozprávali. A tento sľub toho bol najlepším dôkazom.

V krásnych priestoroch prezidentskej záhrady sa stretli slovenskí olympijskí športovci, paralympijskí športovci spoločne.

Videl som tu množstvo úsmevov na tvárach ľudí, ktorí nás aj na túto udalosť prišli povzbudiť a toto je to, čo robí šport tým unikátnym."

Siekel však nepociťuje pred odletom úľavu, ale skôr nervozitu. Tá by však postupne mala opadnúť.

"Je to taká zmes pocitov preto, lebo sa teším a už by som najradšej letel. Ale súčasne by som sa už najradšej vrátil s tým, že naša výprava príde hrdá a spokojná a medzi týmto obdobím bude toho veľa.

Veľa takých diplomatických športových povinností, stretávania, iných diskusií, starostlivosť o športovcov, takže ten program bude naozaj nabitý pre každého účastníka výpravy."