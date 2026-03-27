Argentínčania chcú dokázať niečo, čo sa nikomu nepodarilo 60 rokov. Je to náš sen, vraví obranca

Argentínsky futbalový obranca Nicolás Tagliafico z francúzskeho klubu Olympique Lyon vyjadril túžbu svojho tímu stať sa prvým obhajcom futbalového titulu majstra sveta po dlhých 64 rokoch.
Trojnásobní svetoví šampióni sú jedným z favoritov tohtoročného svetového šampionátu, ktorý sa uskutoční v USA, Mexiku a Kanade.
Na turnaji sa predstavia ako obhajca titulu z Kataru 2022. V minulosti sa obhájiť titul podarilo len dvom výberom - Taliansko uspelo po sebe v rokoch 1934 a 1938 či Brazília s Pelém v rokoch 1958 a 1962.
Argentínčanov pred takmer 4 rokmi potiahol k titulu fenomenálny Lionel Messi, ktorý už má 38 rokov.
Už skôr informoval, že svetový šampionát v Severnej Amerike bude jeho posledný v najcennejšom drese. Do MS vstúpia vo výbornej forme, veď ovládli juhoamerickú kvalifikáciu.
"Len Brazília a Taliansko vyhrali dva po sebe idúce svetové šampionáty, ale to bolo pred dlhou dobou.
Je to náš sen, aby sme to zopakovali, ale musíme sa sústrediť na každý jeden deň, jeden zápas po druhom, bez zbytočného nadšenia, pretože napokon to je každodenná práca, ktorá prináša výsledky," uviedol Tagliafico pre AFP.
Káder Argentíny sa od predchádzajúcich MS príliš nezmenil, v tíme sú však aj mladší hráči ako Nicolás Paz, Marcos Senesi alebo Valentin Barco.
"Myslím si, že je to mix mladých hráčov, možno s menšou skúsenosťou, ale s veľkým nadšením a silnou túžbou obliecť si národný dres.
Mám dobrý pocit z tohto tímu, aj keď sa niekedy zdá, že trochu poľavujú. Ale v takýchto súťažiach tím našťastie nájde svoju najlepšiu formu a motiváciu," doplnil Tagliafico.
Uvedomuje si tiež, že rozšírený turnaj so 48 tímami, ktorý sa odohrá po celom kontinente, bude odlišný od svetového šampionátu v Katare, kde sa všetky zápasy hrali v okolí Dauhy.
"Čo sa týka cestovania, tréningov a dejísk duelov, nič konkrétne nebolo zatiaľ prejednávané. Vieme, že budeme v Kansas City, ale okrem toho nič nevieme...
Bude to iný svetový šampionát s oveľa viacerými tímami a myslím si, že bude ešte náročnejší," poznamenal.