O Cháru bol veľký záujem. On chcel zostať v New Yorku

NEW YORK. Zdeno Chára má 45 rokov, je na sklonku kariéry a v sezóne 2021/22 pravdepodobne nepostúpi do play off, aby mohol bojovať o Stanley Cup.

Napriek tomu nechcel z Long Islandu odísť, kým mal možnosť. Jeho rozhodnutie bolo sväté aj pre generálneho manažéra Loua Lamoriella.