Vlani to nebol jej turnaj, teraz dominuje. Lopušanová: Už som vyrástla z detského hokeja

Na individuálne štatistiky sa však rodáčka zo Žiliny nepozerá. Pri svojej tretej účasti na MS tejto vekovej kategórie chce ísť s tímom vyššie ako na 6. miesto. Najbližšie čaká mladé Slovenky dôležitý súboj so Švajčiarkami.

VANTAA. Hoci má Slovensko po dvoch zápasoch na MS v hokeji žien do 18 rokov nula bodov, v tabuľke produktivity svieti najvyššie práve vlajka s dvojkrížom.

"Chceme získať tri body. Pozrieme si pár videí a určite sa dobre pripravíme. Do zápasu pôjdeme s pokorou a urobíme všetko, čo je v našich silách," povedala Lopušanová v rozhovore pre Sportnet.

Ako by ste zhodnotili doterajší priebeh turnaja? Slovensko síce dvakrát prehralo, ale v oboch prípadoch trápilo favoritov.

Myslím si, že sme hrali veľmi dobre. Všetky baby sa snažili, čo bolo vidno. Najmä v druhom zápase proti Češkám sme si verili viac, no potom to pre nás bolo o to väčšie sklamanie, že sme nedokázali zvíťaziť.

S Kanadou (2:6) ste po dvoch tretinách držali nerozhodné skóre. Začali ste premýšľať nad tým, že máte na dosah veľkú senzáciu?

Pred zápasom sme hovorili, že chceme vyhrať, ako každý jeden zápas na tomto turnaji. Nezáleží na tom, či hráme proti Kanade alebo hocikomu inému.

Po druhej tretine sme rozoberali hlavne to, ako ony hrajú a ako môžeme zabrániť gólom v našej sieti. Keď bolo skóre 2:2, verili sme tomu, že môžeme vyhrať, ale tretiu tretinu sme trošku pokazili.

