Hamiltona brzdili, aby nebol taký dominantný. Keď si v Mercedese uletel, prišiel budíček

Bol to risk. Majster sveta z roku 2008 vymenil McLaren za tím zo stredu štartového poľa, v ktorom sa po návrate trápil aj Michael Schumacher.

Je to koniec jednej éry v mojom živote, kariére, pre tím a tiež v histórii F1. Som hrdý na každého jedného človeka, ktorý bol so mnou toho súčasťou," napísal rodák zo Stevenagu na Instagrame.

"To, čo sme spolu za tie roky vybudovali, je historické. Ľudia v roku 2013 o mojom kroku pochybovali a teraz sme tu. Naše rekordy a tiež šampionáty, ktoré sme vyhrali, hovoria samé za seba.

Boli sezóny, v ktorých natoľko dominoval, že si nešiel pozerať trať, ani nejazdil na simulátore. V piatok nasadol do monopostu a v nedeľu vyhral.

VIDEO: Prvý deň Lewisa Hamiltona po prestupe do Mercedesu

Jeho schopnosti sa ukázali aj v roku 2018. Štartové pole bolo vyrovnanejšie a kým on získal titul, Bottas skončil piaty na tom istom aute," hovorí komentátor Nova Sportu 5 a spoluorganizátor podujatí Eisking Tour Števo Eisele.

Rozhodnutie Hamiltona možno s odstupom času označiť za jeho z najlepších, no zároveň najodvážnejších. Podľa Eiseleho zohrali v tomto prípade rolu tri zásadné faktory, ktorými sa Brit riadil.

"Osobne nechápem, prečo z toho ľudia robia také tajomstvo. Pritom to nie je nič, za čo by sme sa mali hanbiť. V Brixworthe skrátka odviedli pri vývoji motora vynikajúcu prácu," hovoril Lowe pre PlanetF1.com.

"Prvým bol Niki Lauda, ktorý ho navštívil v Singapure a viackrát mu volal. Presvedčil ho, že toto je príležitosť, ktorú si ako jazdec nesmie nechať ujsť.

Rovnako dôležitá bola aj osoba šéfa tímu Rossa Brawna, ktorý Lewisovi predstavil svoj plán. Vysvetlil mu, že v rámci vývoja pohonnej jednotky má Mercedes dvojročný náskok. Ukázalo sa, že mal pravdu.

No a tretím faktorom bolo to, že Hamilton mal už plné zuby McLarenu. Po zisku titulu sa mu nedarilo, auto bolo nespoľahlivé, interne to boli turbulentné časy a vycítil, že potrebuje zmenu," hovorí Eisele.

Lauda patril k najbližším ľudom Hamiltona. Pri poslednej veľkej cene za Mercedes si ho poctil červenou farbou v strede prilby, ktorá symbolizuje typickú červenú šiltovku, ktorú nosil trojnásobný majster sveta.