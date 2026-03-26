Ekvádor verí, že ich hviezda nastúpi v úvode MS. Tréner: Bolo by to bolo férové

Ekvádorský hráč Moises Caicedo padá pred kolumbijským hráčom Luis Diazom. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. mar 2026 o 23:27
Stredopoliar Chelsea nedohral posledný zápas kontinentálnej kvalifikácie proti Argentíne.

Tréner ekvádorskej futbalovej reprezentácie Sebastian Beccacece verí, že Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) umožní Moisesovi Caicedovi aj napriek trestu za červenú kartu hrať v úvodnom zápase MS 2026.

Stredopoliar anglickej Chelsea nedohral po druhej žltej karte posledný zápas kontinentálnej kvalifikácie proti Argentíne.

Vylúčenie v septembrovom zápase znamená, že v úvodnom stretnutí šampionátu proti Pobrežiu Slonoviny (14. júna) by nemal byť svojej krajine k dispozícii. Tamojšia federácia však podľa agentúry AFP už požiadala o zrušenie trestu.

Beccacece si myslí, že by to bolo správne rozhodnutie. „Neviem v akom štádiu to je, ale podľa môjho názoru by to bolo férové. V podobných situáciách by bolo lepšie, keby si trest odpykal v zápase kvalifikácie, takto mi to príde najlogickejšie.

Ľudia vo vedení FIFA futbalu rozumejú. Uvidíme, či sa moja intuícia naplní,“ zhodnotil situáciu 45-ročný Argentínčan.

Ekvádor prešiel kvalifikáciou s bilanciou 8 výhier, 8 remíz a zaznamenal len dve prehry. Na MS sa hráči juhoamerickej krajiny dostali druhýkrát za sebou a v E-skupine ich čaká aj Nemecko a Curacao. V piatok odohrajú v Madride prípravný zápas proti Maroku.

