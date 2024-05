Oktagon 57: Tvrdé lakte a bol koniec. Brož nestačil na nemeckú hviezdu

FRANKFURT. V hlavnom zápase turnaja Oktagon 57 hviezdil domáci Christian Eckerlin, ktorý nedal šancu Čechovi Miroslavovi Brožovi. Nemec zvíťazil v druhom kole na TKO.

Eckerlin podal taktický výkon, dobre sa hýbal a pracoval najmä prednou rukou. Brož sa ho snažil vyprovokovať do prestrelky, no sám na to doplatil, keď si nabiehal na zbytočné údery.

Rozhodujúci moment prišiel tesne pred koncom druhého kola. Údery na Brožovej zakrvavenej tvári sa nasčítali a český bojovník išiel k zemi. Tam Eckerlin zasadil salvu tvrdých lakťov a rozhodca duel ukončil.