Mexiko otvorilo zrekonštruovaný Aztécky štadión. Proti favoritovi bez Ronalda remizovalo

Futbalisti Mexika otvorili zrekonštruovaný Aztécký štadión, kde o 74 dní začnú majstrovstvá sveta, bezgólovou remízou v prípravnom stretnutí s Portugalskom.
"Skoro všetci hráči podali dobrý výkon. Bol tam nejaké chyby, ale nesmieme zabudnúť, že nám chýbalo dvanásť hráčov, ktorí nám pomohli vyhrať Ligu národov a Zlatý pohár, "povedal tréner Mexika Javier Aguirre.
Bez kľúčových hráčov sa museli zaobísť aj Portugalci, ktorým chýbal napríklad zranený hviezdny útočník a kapitán Cristiano Ronaldo alebo Rafael Leao. Tréner Roberto Martínez bol však aj tak s výkonom spokojný.
"Úspech a neúspech sa nemeria len podľa skóre, tých faktorov je oveľa viac. Mali sme desať striel, čo bolo dobré. Išlo ich ale málo na bránu a to musíme zlepšiť. Celkovo si ale myslím, že sme na majstrovstvá zase o niečo lepšie pripravení, "vyhlásil.
Zápasu predchádzala tragická udalosť, keď sa po páde z VIP tribúny zabil fanúšik. "Opitý muž sa pokúsil preliezť z druhého do prvého poschodia a spadol. "Okamžite u neho síce boli lekári, zachrániť sa ho však nepodarilo," citovala agentúra AP z vyhlásenia polície.
Aztécký štadión, ktorý už hostil zápasy šampionátu v rokoch 1970 a 1986, má za sebou dvojročnú prestavbu. Tohtoročný turnaj na ňom 11. júna domáci tím začne zápasom s Juhoafrickou republikou. Šampionát sa uskutoční aj v Kanade a USA.