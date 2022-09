Mal som pocit, že som kus mäsa a musím odovzdať maximum, vraví plavec Nagy

S umiestnením áno. Dvakrát som postúpil do finálového bloku, ale moje časy neboli až také kvalitné. Ak by som pred pár rokmi dosiahol takýto čas, asi by som plakal. Príprava bola poznačená menšími problémami a viem, že mám na viac. Preto to chcem ešte skúsiť.

Je dôležité, aby športovci pracovali na mentálnej príprave?

Dnes je to vo svete úplná samozrejmosť. Aj my sme v rámci slovenskej reprezentácie istý čas pracovali s mentálnym koučom Petrom Bielikom. Skončilo sa to, ale niektorí plavci to potom riešili individuálne. Celkovo je to pre nás nová oblasť, no je to dôležitý trend.

Celkovo sa snaží v tejto oblasti dovzdelať aj mnoho športových trénerov, aby mohli tieto poznatky posúvať zverencom. Psychické rozpoloženie pred súťažou má rozhodujúci podiel na výsledku. Ak je pri plávaní na štarte 7 – 8 vyrovnaných športovcov, najlepšie psychicky pripravený vyhrá.

Platí teda, že prehnané sebavedomie je plusom a predpokladom na lepší výsledok?