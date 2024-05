Iba 17-ročná plavkyňa vytvorila ďalší svetový rekord, prekonala vlastný zápis

TORONTO. Sedemnásťročná kanadská plavkyňa Summer McIntoshová prekonala na kanadskej olympijskej kvalifikácii svetový rekord na 400 metrov polohové preteky.

Vlastné maximum, ktoré vytvorila vlani, vylepšila o 1,49 sekundy. McIntoshová finišovala v čase 4:24,38 min.

"Skutočne som sa sústredila na to, aby som sa pretekmi bavila. Brala som to po 100 metroch, pretože sú to dosť psychicky náročné preteky. Vždy ma povzbudí, keď môžem pretekať pred veľkým publikom. Práve ten úplný nával adrenalínu je úžasný," povedala McIntoshová podľa agentúry AP.