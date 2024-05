Beňuš vo finále C1 zaostal za medailou, zlato senzačne získal 16-ročný mladík

Hočevar predviedol bezchybnú jazdu a napodobnil svojho otca Simona. Ten vyhral v roku 1996 ME prvé vodnoslalomárske ME v Augsburgu.

"Je to 28 rokov, odkedy to vyhral môj otec a je super to zopakovať. Vždy som to plánoval, ale nečakal som, že to príde tento rok. Celé preteky som počul moju sestru ako ma povzbudzuje, bolo to skvelé. Všetky časti trate mi vyšli, hovoril som si, že nesmiem poľaviť," povedal víťaz pre akredtiované média.

Božič mal oproti svojmu mladšiemu krajanovi najpomalšiu úvodnú časť, kde nabral manko 0,47 sekundy a nakoniec stratil 84 stotín. Jeho jazda bola taktiež bez dotyku.

Jeden na náročnej červenej dvojke "chytil" Savšek a celkovo tak zaostal o 1,07 s. Preteky nevyšli vlaňajšiemu majstrovi Ryanovi Westleymu, ktorý obsadil deviate miesto s jednou chybou a stratou 7,78 s.

Medzi ženami triumfovala Nemka Andrea Herzogová Bronzová olympionička z Tokia predviedla čistú jazdu a Češka Gabriela Satková, ktorá mala jeden dotyk, na ňu stratila 3,8 sekundy. Dve trestné sekundy mala aj tretia Francúzska Marjorie Delassusová s mankom 6,52 s. Slovenky do finále nepostúpili.