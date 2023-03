Hamšík mal opäť dostať ponuku zo Slovana. Zvažuje ju, píšu turecké médiá

Do Slovana Bratislava. Aj keď svoj návrat vlani opakovane vylúčil.

Bývalý kapitán slovenskej reprezentácie by sa na záver svojej seniorskej kariéry mohol vrátiť tam, kde ju začínal.

Hamšík hral naposledy koncom januára v rámci 20. kola tureckej súťaže proti Istanbulsporu. Nastúpil na polhodinu ako striedajúci hráč, do štyroch minút nahral na gól.

Hamšík je nespokojný

Hamšíkov kontrakt v Trabzonspore platí do 30. júna, po sezóne by tak mohol odísť ako voľný hráč zadarmo do ktoréhokoľvek tímu.

A v Turecku sa o konci jeho éry v klube, kde hráva druhú sezónu, už nahlas hovorí.