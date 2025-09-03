Slovensko bude v európskych súťažiach reprezentovať deväť tímov

Malý futbal, ilustračná fotografia.
Malý futbal, ilustračná fotografia. (Autor: Facebook/WMF World Cup 2025)
TASR|3. sep 2025 o 23:30
V premiérovej ženskej edícii Ligy majstrov sa predstavia hráčky Tatranu Prešov a Spartaku Myjava.

BRATISLAVA. Slovenský malý futbal bude v európskych súťažiach reprezentovať deväť tímov. Predstavia sa v základných skupinách Ligy majstrov a Eurocupu v septembri v Sofii.

V Lige majstrov budú Slovensko reprezentovať dve mužstvá - víťaz Niké Superligy MF 22 JAKMART Humenné a MFC Lavore Trenčín, ktorý v semifinále najvyššej slovenskej ligovej súťaže vypadol práve s Humenným.

V hlavnej kategórii Eurocupu budú účinkovať víťaz Niké majstrovstiev Slovenska Engerau Boys IMOOPTIK Bratislava, víťaz Niké Winter Cupu ZEL Degson Martin a košický HELP CAR.

Eurocup prinesie aj turnaj v kategórii Masters, teda hráčov vo veku 40 rokov a viac, v ktorom budú slovenský malý futbal reprezentovať tímy BFC 2018 Bardejov a Semic Legends Bratislava.

Európske súťaže sa budú hrať v bulharskej Sofii. Liga majstrov je na programe od 17. do 21. septembra a Eurocup od 24. do 28. septembra.

Hlavné kategórie LM aj EC majú po 32 účastníkov, v ženskej edícii LM figuruje 6 tímov a v kategórii Masters EC sa predstaví 12 mužstiev.

