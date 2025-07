Niké Superliga rozširuje formát. V skupinách sa predstaví až 12 tímov

Po základných skupinách bude nasledovať nadstavbová časť play off, do ktorej postúpia automaticky dva najlepšie tímy z každej skupiny a dva tímy z tretích miest. Play off odštartuje zápasmi štvrťfinále, finále by sa potom malo uskutočniť v druhej polovici novembra, čo je rovnako zmena oproti uplynulým sezónam.