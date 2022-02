Už sa len dobre navečerať a vyspať. Tréner Vlhovej hovorí o príprave na preteky

Rovnako ako Vlhová, tak aj asistent trénera uviedol, že preteková trať je vo výbornom stave.

"Preteková zjazdovka nie je až taká ťažká, tréningové sú ťažšie. Tam je to veľmi náročné, neupravovali sa pár týždňov, preto je to ťažšie. Preteková trať ani profil nie je ťažká. Je to o nastavení lyží, aby išli do sklzu. Akékoľvek zaváhanie a kontrola rýchlosti je poznať na čase."

Vlhovú chváli aj za prístup

Tím Vlhovej v nedeľu doobeda ešte nepoznal rozloženie brán na trati: "Hneď ako trať postavia, urobíme fotky a videá, zanalyzujeme si to a povieme si pár taktických vecí. Potom sa už len dobre navečerať a vyspať sa," povedal Gemza.