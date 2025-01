VIDEO: Prepísal svetové štatistiky. Luke Littler sa stal najmladším majstrom sveta

MS v šípkach 2025 - finále

Pre 17-ročného mladíka ide o fantastické ukončenie sezóny, v ktorej okrem iného vyhral prestížnu Premier League či Grand Slam of Darts.

Pre Littlera to bola iba druhá účasť na svetovom šampionáte. Na oboch sa dostal až do finále. V tom minuloročnom nestačil na Lukea Humphriesa.

Priebeh finále MS v šípkach 2025

I. set

Van Gerwen mal v úvodných legoch problém so zatváraním. Ako prvý mal dvakrát možnosť zavrieť leg, no zlyhal na double a Littler to využil.

V treťom legu sa však Holanďan poučil z chýb a bez problémov zavrel double 16. Littler však získal úvodný set už v ďalšom legu, keď zavrel 80 bodov.