Od barového turnaja až po finále MS. Uspeje svetová jednotka alebo 16-ročný zjav?

Mladý Angličan porazil skúseného šípkara 6:2 a postúpil do finále MS pri svojom debute. Práve jeho semifinálový súper bol posledný hráč, ktorý dokázal pri svojej premiére získať titul majstra sveta.

V jeho ceste ale bude ďalší Luke - Humphries, ktorý suverénne zdolal v semifinále Scotta Williamsa 6:0. Vďaka výhre sa dostal aj do čela svetového rankingu. Na tejto pozícii ostane aj po turnaji, bez ohľadu na výsledok.

Littler sa preslávil aj tým, že svoje víťazstvá oslavuje kebabom, keď zdieľal fotku na sociálnej sieti. Pred zápasmi však volí iné pokrmy.

"Budem robiť to, čo som robil doteraz. Ráno si dám omeletu so šunkou a syrom, prídem sem, dám si pizzu, to robím každý deň.

Je to šialené, keď si pomyslím, že som pri svojom debute vo finále majstrovstiev sveta, bol som šťastný, že som vyhral jeden zápas, ale môžem ísť až do konca," povedal v pozápasovom vyjadrení.