Pospíšil: Už nás nebudú brať ako outsiderov. Hneď som videl, aká kvalita tu je

„Sú to prekvapenia. Kanaďania mali v zápase s Lotyšmi 50 striel, kým Lotyši ani pätnásť. My sme mali v zápase s Ruskom vyrovnaný počet striel. To nebolo také, že by sme im víťazstvo ukradli. Boli sme od nich lepší," hovorí Pospíšil.

„Je zaujímavé, že aj slabšie tímy vyhrávajú nad silnejšími. Ale taký je hokej. Spravíte chybu, po ktorej dostanete gól a zápas sa vyvíja inak,“ naznačuje.

Podľa neho prekvapenia nie sú spôsobené tým, že hráči sú izolovaní v bubline a trávia voľný čas iba v hotelových izbách.

„Je to tým, ako kto pristúpi k zápasu. Určite je iné, že teraz máme voľno a za iných okolností by sme sa šli prejsť do mesta, ale nemyslím si, že by to niekto psychicky nezvládal. To by sa mohlo prejaviť najskôr po týždni,“ dodal Pospíšil.