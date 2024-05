Weiss môže z Kmotríka jr. spraviť poloboha. Ak sa spoja, sú nezdolateľní, tvrdí tréner

Minulý týždeň sa šírila informácia, že tréner Vladimír Weiss by mohol opustiť Slovan a zamieriť do zahraničia, kde dostal ponuku viesť národný tím Azerbajdžanu.

Tréner Weiss je podľa viacerých odborníkov pre Slovan ideálny. Je na Slovensku iný muž, ktorý by dnes mohol viesť Slovan?

Mám veľmi jednoduchú odpoveď. Nie, nie je. Aj keď možno veľa ľudí bude na Facebooku reagovať, že Koník je blbec a že u nás je veľa dobrých trénerov.

Tréner Weiss však dostal ponuku viesť národný tím Azerbajdžanu, aj naposledy pripustil, že jednou z možností je jeho odchod. Kde by Slovan hľadal jeho nástupcu?

Jednou z alternatív môže byť tréner z vlastných zdrojov. Je tam trebárs asistent trénera Ľuboš Benkovský. Je však otázkou, že koľko ľudí zo svojho súčasného realizačného tímu, by si Vlado (Weiss, pozn. red.) zobral so sebou trebárs do Azerbajdžanu.

Myslím, že Boris Kitka, by si s ním šiel určite. Je otázne, či by ho nasledoval aj Benkovský. Ak nie, tak možno aj týmto smerom by sa pán Kmotrík uberal. Ďalší, možní adepti zo slovenskej ligy sú pod kontraktom. Veľa sa rozprávalo o Romanovi Skuhravom, ktorý podpísal s Podbrezovou dlhoročný kontrakt. Muselo by tam prísť k finančnému vyrovnaniu. Momentálne je voľný aj Martin Ševela, ktorý skončil angažmán v arabskom svete. Že by jeho opäť stiahli? To neviem.

Málokto si vie predstaviť, ako zložité je pracovať pre Slovan v úlohe trénera. Iste, pre mnohých ľudí je to lákavé a tiež vrchol kariéry. To je tak neuveriteľný tlak, ktorý pochopí iba človek, ktorý tam fungoval.

Na Slovensku sú iba dvaja žijúci tréneri, ktorí môžu robiť trénera v Slovane.