Strácal priateľov, nebol majster sveta. Reus je vymierajúci druh futbalistu

BRATISLAVA, DORTMUND. Ľudia si ho budú dlhé roky spájať so synonymom slova oddanosť.

Marco Reus je vymierajúci druh futbalistu. Ide príkladom či vzorom pre mladých. Viac ako desaťročie je miláčikom publika na Westfálskom štadióne.

V závere minulej sezóny delilo Borussiu Dortmund deväťdesiat minút od toho, aby sa radovala z prvého bundesligového titulu po jedenástich rokoch. Nakoniec zlyhala v poslednom kole.

Vtedajší kapitán tímu Marco Reus po záverečnom hvizde padol na kolená a plakal.

Celé minúty hľadel so sklamanou tvárou do stratena, zatiaľ čo sa ho snažili spoluhráči utešiť. Titul by bol zaslúženou odmenou za jeho oddanosť klubu.