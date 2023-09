Hagara trikrát spadol, jazdu zakončil v sede. Šanca na finále v Číne však stále žije

17-ročný pretekár napokon skončil na 4. mieste, no stále má šancu kvalifikovať sa na finále juniorskej Grand Prix.

Po druhom trojitom axli však nasledoval pád. „Viem, kde som spravil chybu, zle som sa odrazil, mal som ísť do toho väčšou silou,“ povedal neskôr Hagara.

Svoju voľnú jazdu na pesničku Dream On od Aerosmithu začal podľa plánov, kombináciou trojitého axla s dvojitým tulupom.

Hagara však dva záverečné skokové prvky nezvládol. Spadol z trojitého lutzu i trojitého salchowa.

Napokon stratil rovnováhu aj v záverečných sekundách a svoju jazdu dokončil v sede.

V tejto netradičnej záverečnej póze zdvihol ruky a trpko sa usmial.

„Pošmykol som sa na kolene. Neviem, či mi tam niečo v kolene nepreskočilo. Na konci jazdy som už ani nevedel, čo sa deje,“ vysvetľoval.

Sklamanie a skúsenosť

Slovenský pretekár dostal za svoju voľnú jazdu 125,16 bodu. Za svojím osobným maximom v Linzi zaostal o viac ako dvadsať bodov.

No stačil by mu o bod viac, aby skončil aspoň na pódiu, čo by mu s určitosťou zaručilo účasť vo finále juniorskej Grand Prix.