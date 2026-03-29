Motivácia vyčíslená na milión eur. Kosovo si v prípade postupu príde na poriadny balík

Kosovo oslavuje víťazstvo. (Autor: TASR/AP)
TASR|29. mar 2026 o 15:48
Kosovská futbalová reprezentácia dostane v prípade postupu na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku prémiu milión eur.

V semifinále baráže zvíťazila vo štvrtok na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave nad Slovenskom 4:3.

Vo finále v rozhodujúcom súboji o miestenku na šampionát ju v utorok 31. marca na domácej pôde v Prištine čaká Turecko.

Podľa agentúry DPA už za triumf nad Slovenskom zinkasuje kosovský národný tím prémiu 500.000 eur.

Na svojom facebookovom profile to uviedol kosovský minister financií Hekuran Murati. Pre Kosovčanov, ktorých trénuje Nemec Franco Foda, by bol postup na vrcholné podujatie historickým úspechom.

V roku 2008 vyhlásila balkánska krajina nezávislosť. Od roku 2016 je členom Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) a Európskej futbalovej únie (UEFA).

Baráž o MS vo futbale 2026 - vetva C

