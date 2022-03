Koľko stála olympiáda v Tokiu? Náklady presiahli desaťcifernú sumu

TOKIO. Očakáva sa, že konečné náklady na olympijské hry v Tokiu, ktoré sa konali minulé leto, dosiahnu zhruba 13,6 miliardy dolárov, čiže v prepočte 12,4 miliardy eur.

Vo štvrtok to uviedol generálny riaditeľ organizačného výboru Toširo Muto, ktorý tiež naznačil, že konečné náklady môžu byť o niečo nižšie, no svoje tvrdenie neodôvodnil.



"Pozeráme sa na každý jeden detail. Nie je to niečo, čo by som mohol označiť ako hlavný dôvod, prečo očakávame, že to číslo bude nižšie,“ povedal Muto.

Organizátori hier vlani v decembri uviedli, že celkové náklady na olympiádu v Tokiu, boli z dôvodu ich posunutia na rok 2021 o 1,8 miliardy dolárov (1,64 mld. eur) nižšie ako prvotný odhad 15,4 miliardy dolárov (14,02 mld. eur).