Oktagon 38: Keitu vo výbornom zápase nezastavil ani šampión Paleš

Do klietky sa vrátil víťaz pyramídy Undregroundu Milan Paleš, ktorý patrí na špicu domácej postojárskej scény a na druhej strane sa predstavil šampión ľahkej váhy Losene Keita.

Po troch kolách sme boli svedkami remízy a nasledovalo tak extra kolo.

Vo výbornom zápase, ktorý priniesol celý arzenál úderov sa nakoniec z výhry na body tešil Losene Keita a potvrdil tak, že je medzi MMA bojovníkmi taktiež aj elitný postojár.

"Cítim sa byť okradnutý, viac som kopal ako súper, viac kolien, všetkého. Malo to byť ako thajský box, kde sa kopy bodujú viac," neskrýval sklamanie Paleš.

Svoje pocity vyjadril aj Keita, ktorý podotkol, že to bol jeho prvý zápas v kickboxe. "Keď niekoho takto trafím, zvyčajne vidím nejakú emóciu, ale na ňom som nevidel nič. Je ako robot."

Losene po zápase zapojil do svojich osláv aj publikum, ktoré mu zaspievalo k 25. narodeninám a prezradil, že by si kľudne dal zápas aj v sambe, ak ho o to organizácia požiada.

Belgického bojovníka by sme mali vidieť na turnaji v Nemecku, kde by mal obhajovať titul v ľahkej váhe.