Beňuš zabojuje na Európskych hrách o popredné priečky. Ambície má aj Grigar či Mintálová

Beňuš môže pridať do svojej zbierky piatu medailu z kontinentálneho šampionátu. Podujatie na vodnoslalomárskom kanáli Krakov - Kolna je na programe od 29. júna do 2. júla a Slovensko reprezentuje 12 športovcov vo všetkých desiatich disciplínach.

Medzitým však pridal do zbierky druhé miesto na ME 2021 v Ivrei. Okrem toho bol druhý aj v roku 2010 na domácom podujatí v Bratislave, bronz vybojoval pred ôsmimi rokmi v Markkleebergu a ďalšie tretie miesto práve v Krakove (2013).

Slovák skončil naposledy v Tacene ôsmy, no v Augsburgu i Prahe zaznamenal druhé miesto a ukončil tak čakanie na cenný kov zo SP. To trvalo od septembra 2019.

Beňuš má za sebou vydarený vstup do prebiehajúcej sezóny Svetového pohára. V celkovom hodnotení C1 momentálne figuruje na druhom mieste, o dva body za Slovincom Benjaminom Savšekom.

Tá získala vlani na domácom podujatí v Liptovskom Mikuláši spoločný titul s Taliankou Stefanie Hornovou, keď mali identický čas. Na úspech nadviazala zlatom z MS do 23 rokov.

Tá má zatiaľ na konte dve bronzové priečky z ME a tento rok si vybojovala prvé dva triumfy na SP. Darí sa jej v oboch disciplínach a s dvojlistým pádlom bude stáť aj proti Mintálovej.

V ženskom kanoe i kajaku je už niekoľko rokov v popredí Jessica Foxová z Austrálie, no v jej neprítomnosti na európskom šampionáte má veľké šance Elena Liliková.

Veterán je trojnásobný majster Európy (2014, 2016, 2017) a vo svetovom rebríčku ICF mu momentálne patrí tretie miesto za Lukom Božičom so Slovinska, na čele je Savšek.

Okrem nej sa v kanoe predstavia aj vlaňajšia bronzová medailistka z MS do 23 rokov Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská - všetky tri budú bojovať o obhajobu zlata z Liptovského Mikuláša v hliadke.

Pod novým názvom sa bude prvýkrát na ME konať disciplína kajak kros, v minulosti známa ako extrémny slalom.

V K1 sa bude musieť vysporiadať so silnou konkurenciou v podobe Čecha Jiřího Prskavca i jeho krajana Víta Přindiša - práve s Prskavcom zviedol na OH súboj o zlato.

Ak si tam krajina nevybojuje miestenku do disciplíny, môže ju získať dodatočne z Krakova, pokiaľ bude v poradí EH najvyššie z nekvalifikovaných štátov.

"Verím, že oba naše štvorkajaky sa v Poľsku dostanú do finále. Ak by im šampionát nevyšiel podľa predstáv, ešte stále máme šancu zareagovať a prípadne upraviť zloženie posádok smerom k MS. Záverečnú prípravu absolvovali reprezentanti v maďarskom Szolnoku."

Keďže jazero Kryspinow nespĺňa všetky olympijské parametre, na EH neuvidia diváci všetky disciplíny. Najmarkantnejšia bude absencia 1000-metrovej trate.

"Je to veľká škoda, že sa nebude súťažiť aj na kilometri, no areál v Krakove to neumožňuje. Špecialistov na 1000 m tak uvidíme v akcii až na MS v Duisburgu.

Novinkou bude mix K2 na 200 m, ktorý je náročný na zjazďovanie. Vlaňajšia juniorská majsterka sveta Bianka Sidová s Denisom Myšákom neabsolvovali spolu príliš veľa tréningov, no dúfam, že si to užijú," dodal Petrla.