Nie som svetový hráč, na kvalifikáciu pôjdem s malou dušičkou, vravel víťaz v K1

Hoci bol sklamaný, že s Denisom Myšákom na K2 500 metrov nestačili na víťaznú dvojicu Csaba Zalka, Adam Botek, do ďalších pretekov išiel naplno.

„Veľmi sa teším, prvýkrát som vyhral domácu kvalifikáciu a budem mať možnosť bojovať ešte na dokvalifikácii. Viem, že nie som nejaký svetový hráč, budú to ťažké preteky. S malou dušičkou zabojujem čo najlepšie, ako sa bude dať,“ uviedol 25-ročný pretekár.

Na tisícke už neštartovali kajakári z komárňanskej skupiny Csaba Zalka a Adam Botek, na polovičnej trati v singli ich však Baláž a Myšák zdolali.

Práve vtedy na Samuela Baláža ešte viac doľahlo sklamanie z nevydarenej súťaže v dvojkajaku.

„S Denisom sme dobre výkonnostne pripravení, ale asi nie sme úplne kompatibilní. Keby sme vedeli to, čo vieme v singli, pretaviť do „kádvojky“, asi by sme sa dosť tešili,“ trpko poznamenal Baláž.