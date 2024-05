Raketový nástup hokejistov Fínska nestačil, Kanada ovládla šláger skupiny

John Tavares, kapitán Kanady (v zápase 0+2): "Chcel som svojím výkonom čo najviac pomôcť tímu. Pred štvrtým gólom som sa ocitol v dobrej pozícii, v prvom momente som chcel strieľať, ale všimol som si, že brankár si viac vykorčuľoval, tak som prihral voľnému Brandonovi (Hagelovi), ktorý skóroval do prázdnej bránky. Mali sme slabší štart do zápasu, no dokázali sme sa vrátiť do hry a potom nás podržal brankár (Binnington). Jeho výkon bol pre naše víťazstvo veľmi dôležitý."

Jesse Puljujärvi, autor dvoch gólov Fínska: "Viedli sme veľmi rýchlo 2:0, bol to najlepší štart, aký si môžete priať. Vytvárali sme si strelecké príležitosti, boli sme uvoľnení. Súper však ukázal, že ak sa dostane do šancí, vie byť efektívny. Nášmu útoku sa zatiaľ darí, hráme fyzicky, vieme získavať puky v útočnom pásme a z toho rezultujú aj naše góly."