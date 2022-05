Dáni to Slovákom skomplikovali. Nečakane zdolali Kanadu

MS v hokeji 2022 - skupina A

Dáni tak poskočili na tretie miesto tabuľky s 12 bodmi. V záverečnom skupinovom stretnutí nastúpia v utorok o 15.20 SELČ proti Slovensku, ktoré potrebuje na šancu na postup do štvrťfinále vyhrať za tri body.

Dáni sa dostali do dvojgólového vedenia už v prvej tretine, keď sa presadili Markus Lauridsen a Peter Regin.

Priebeh zápasu Kanada - Dánsko na MS v hokeji 2022

I. tretina:

Favorizovaná Kanada si vypracovala prvú väčšiu možnosť už v 3. minúte, keď využil chybu M. Lauridsena Barzal, ale jeho strelu spoza hráča schoval Dahm do lapačky. Dáni sa však úvodného tlaku nezľakli a v prvom dejstve dokonale zaskočili súpera.

V 6. minúte Blichfeld v čistej šanci prestrelil, no v desiatej sa už jeho spoluhráči tešili z gólu. Rýchly protiútok založil dlhým krížnym pasom Poulsen, Asperup si na pravom krídle zasekol puk a prihral do druhej vlny M. Lauridsenovi, ktorý spomedzi kruhov rozvlnil sieť. O minútu mohlo byť už 2:0, ale Storm trafil len do žŕdky.

Kanaďania mohli odpovedať, keď tlak ich elitnej formácie zastavil až faul M. Jensena. Namiesto toho však v presilovke sami inkasovali. Barzal stratil pri rozohrávke puk, Storm prihral Reginovi a ten trafil nad betón Driedgera - 0:2.