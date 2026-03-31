Irán bude hrať na MS vo futbale, vyhlásil Infantino. Tvrdí, že zápasy odohrá v USA

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino vyhlásil, že Irán sa s určitosťou predstaví na tohtoročnom svetovom šampionáte a svoje zápasy v základnej skupine odohrá v USA, ako bolo naplánované.
Šéf svetového futbalu to uviedol v utorok v tureckej Antalyi, kde navštívil prípravný duel medzi Iránom a Kostarikou.
„Irán bude na majstrovstvách sveta,“ povedal Infantino v polčasovej prestávke.
„Sme nadšení, lebo Irán má veľmi silný tím, čo nás teší. Videl som tím, hovoril som s jeho hráčmi aj trénerom, všetko je v poriadku,“ citovala AFP šéfa FIFA. Zdôraznil, že všetky duely Iránu na MS 2026 sa uskutočnia v dejiskách, o ktorých rozhodol žreb.
Ázijská krajina sa má predstaviť v základnej G-skupine, kde sa najprv v kalifornskom Inglewoode stretne s Novým Zélandom, následne na tom istom štadióne vyzve Belgicko a účinkovanie v skupine zakončí súbojom s Egyptom v Seattli.
Účasť Iránu na MS v USA, Kanade a Mexiku vyvoláva otázniky v súvislosti s prebiehajúcim vojenským konfliktom na Blízkom východe. Vojnu vyvolali americké a izraelské údery na Irán na konci februára.
Teherán v odvete podniká údery na Izrael a štáty Perzského zálivu, v ktorých sa nachádzajú americké základne. Irán v dôsledku konfliktu odmietal odohrať svoje zápasy MS v Spojených štátoch.
Iránsky futbalový zväz predtým avizoval, že plánuje bojkotovať USA, ale nie svetový šampionát. Rokoval s FIFA, aby sa stretnutia základnej G-skupiny presunuli do Mexika.
„Chceme, aby Irán hral. Irán bude hrať na majstrovstvách sveta. Neexistuje žiadny plán B, C ani D - existuje plán A,“ uviedol Infantino ešte skôr v rozhovore pre mexickú televíziu N+ Univision.
Americký prezident Donald Trump najskôr povedal, že ho nezaujíma, či sa Iránci na MS zúčastnia, potom Infantina ubezpečil, že sú vítaní a naposledy vyhlásil, že by krajina na šampionáte nemala štartovať pre vlastnú bezpečnosť.
Šéf svetového futbalu však avizoval, že FIFA chce zabezpečiť, aby sa Irán mohol zúčastniť na podujatí za „čo najlepších podmienok“, informovala agentúra DPA.
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová sa vyjadrila, že jej krajina je pripravená hostiť zápasy Iránu v základnej skupine.