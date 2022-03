Koniec 13-zápasovej série. Kanonierom sa človek narodí, zhodli sa tréneri

ROHOŽNÍK, BRATISLAVA. Obaja boli obávaní útočníci, no ich tímy sa na jar v koncovke trápia.

Bolo to zaujímavé stretnutie aj preto, že trénerom Rohožníka je rodák z Komárna, bývalý reprezentačný kanonier Szilárd Németh. Na lavičke Komárna zase sedí bývalý strelec Dunajskej Stredy a Trnavy Mikuláš Radványi.

„Každá séria sa raz skončí, no na začiatku zápasu to nevyzeralo tak, že ten moment nastane práve teraz. Vypracovali sme si niekoľko šancí, len sme ich nepremenili. Dali sme aj gól, no rozhodca ho neuznal pre ofsajd,“ priblížil priebeh stretnutia Radványi.

„Do druhého polčasu som poslal na ihrisko dvoch skúsených ofenzívnych hráčov, Christiana Bayemiho a Andrása Mészárosa. Lenže po detinskej chybe dali domáci z protiútoku gól a následne sme trestuhodne inkasovali po priamom kope,“ opísal zlý vstup do druhého dejstva Mikuláš Radványi.

Odišiel najproduktívnejší hráč

„My sme nikdy nehovorili o postupových ambíciách. Ak by sme chceli v tomto roku bojovať o postup, nepustili by sme nášho najproduktívnejšieho hráča do Ružomberka,“ poznamenal Radványi.

Narážal na Kristófa Domonkosa, ktorý na jeseň zaknihoval v drese Komárna osem gólov a šesť asistencií.

Radványi sa navyše musí zaobísť aj bez ďalšieho strelca Gábora Tótha, ktorý sa zotavuje po zranení. V zime sa zranil aj Patrik Abrahám, ten už v Rohožníku nastúpil ako striedajúci hráč a odohral jedenásť minút.

„Tušil som, že budeme mať v problémy v koncovke, ale nečakal som, že nebudeme schopní skórovať z hry. Zatiaľ sme na jar dali gól len po štandardných situáciách. Stále hľadáme optimálnu skladbu ofenzívy. Verím, že sa to zlepší, ale sám som bol útočník, viem, čo to znamená. To sa nedá naučiť, kanonierom sa treba narodiť,“ tvrdí Radványi.