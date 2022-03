Obaja bojujú o druholigové prežitie. Domácim sa bod málil, hostia ho brali

Bardejov i Dubnica nad Váhom sa usilujú o záchranu. Pohľad do tabuľky však vraví, že zatiaľ sa im to nie veľmi darí.

BARDEJOV. Druholigová sezóna vstúpila do záverečnej tretiny. Karty sú rozdané, mužstvá vedia o čo hrajú.

Spokojnejší s výsledkom boli Dubničania, ktorí šli do vedenia v 22. minúte po hlavičke útočníka Baboviča.

V bardejovskom tábore prevládali zmiešané pocity.

„Uvedomovali sme si dôležitosť zápasu, bolo to skôr o hlave než o futbale. Pribrzdil nás prvý gól, súper hral jednoducho a my sme neboli takí dominantní ako v predošlých zápasoch. Napriek tomu sme mohli strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Ale v závere po brejku aj inkasovať,“ hodnotil kapitán východniarov Dávid Keresteš.

Strašné chyby ich stoja body

Bol to zápas nie o prvom, ako sa zvykne vravieť, ale o druhom góle. Kto by ho strelil, ten by vyhral.

„Prišli sme sem neprehrať, a to sa nám podarilo. Sme preto spokojní. Škoda vyrovnávajúceho gólu, ale súper mal aj ďalšie šance. Vzhľadom na priebeh stretnutia je to dobrý bod,“ priznal tréner tímu z Považia Peter Jakuš.