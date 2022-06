Nová sezóna sa začne v Prahe, vedenie NHL reagovalo aj na Svetový pohár

NHL dosiahla rekordné výnosy, ktoré by mali presiahnuť 5,2 miliárd dolárov napriek tomu, že 105 zápasov muselo byť pre pandémiu koronavírusu presunutých.

Vďaka tomu sledujeme neuveriteľné preteky v základnej časti a poskytuje nám to nepredvídateľné súboje v play off," povedal Bettman.

"Umožnila to spolupráca s hráčmi a hráčskou asociáciou. Nehovorím, že tam neboli ťažké výzvy, nehovorím, že sme sa nemuseli prispôsobiť, ale spravili sme, čo bolo treba."

Výnimkou budú dva zápasy medzi Nashvillom a San Jose, ktoré sa odohrajú 7. a 8. októbra v O2 Aréne v Prahe. Budú to prvé zápasy NHL v Európe od roku 2019.

NHL sa v rámci obnovy po koronavíruse v sezóne 2022/23 plánuje vrátiť k normálnemu kalendáru. Sezóna sa začne 11. októbra. Celý rozpis by mal byť zverejnený začiatkom júla.

"Je to niečo, na čom sa pracuje," dodal Daly s tým, že komunikovali s hráčskou asociáciou a aj s Medzinárodným zväzom ľadového hokeja (IIHF).

"Po dva a pol roku veci opäť vyzerajú normálne," hodnotil Bettman. "V kalendári sme len pár týždňov pozadu za tým, ako to bežne bývalo."

Podobne je to aj s draftom, ktorý nebude online taktiež po prvýkrát od roku 2019. Uskutoční sa 7. a 8. júla v montrealskej aréne Bell Centre.

Bettman oznámil, že zo Svetového pohára by chceli urobiť turnaj, ktorý sa bude pravidelne opakovať:

"Chceli by sme naplánovať viac ako jeden turnaj, aby sme nakoniec dokázali uskutočniť cyklus, ktorý sme sa snažili dosiahnuť."

Stanley Cup do Ruska nepôjde

Účastníkmi finálovej série Stanley Cupu sú aj viacerí ruskí hokejisti. Daly jasne oznámil, že hokejová trofej do Ruska nepôjde. NHL tak reaguje na inváziu Ukrajiny.

"Obom klubom sme oznámili, že pohár do Ruska ani Bieloruska nepôjde," povedal Daly.

"Môže sa stať, že im to v budúcnosti nahradíme, tak ako sme to urobili počas pandémie. Ale nestane sa to počas tohto leta."

V tíme Colorada hrá Rus Valerij Ničuškin. Tampa Bay má v svojej zostave Andreja Vasileského, Nikitu Kučerova a Michaila Sergačeva.