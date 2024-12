O súperkách vedia minimum. Slovenky vstupujú v Piešťanoch do boja o ZOH 2026

"V súčasnosti je to asi najsilnejší káder, ktorý dokážeme poskladať. Veríme, že sa to ukáže aj na ľade. S hráčkami komunikoval prevažne generálny manažér Tomáš Pšenka, ktorý urobil výbornú robotu. Sme radi, že sa nám podarilo dať dokopy takýto tím,“ poznamenal hlavný kouč.

Slovenské hokejové reprezentantky sa v novembri predstavili na turnaji o Nemecký pohár, na ktorom si zmerali sily s náročnejšími súperkami v porovnaní s decembrovou kvalifikáciou.

"Z herného hľadiska to bolo dobré, ale treba povedať aj to, že sme nedokázali ani raz zvíťaziť. Potrebujeme dosiahnuť dobrý výsledok s týmito súperkami, pretože by nám to určite psychicky pomohlo,“ uviedol Mosnár.