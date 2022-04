Návrat Pricea sa skončil prehrou, Chára odohral cez 18 minút

NEW YORK. Po prvý raz od vlaňajšieho finále Stanleyho pohára sa do brány Montrealu Canadiens postavil Carey Price. Legenda klubu čelila New Yorku Islanders.

V ostatných mesiacoch nechytal pre niekoľko dôvodov. Najprv mu v júli museli operovať koleno. Tesne pred začiatkom základnej časti oznámil, že z osobných dôvodov odchádza od tímu, podstúpil liečenie. Potom sa zistili ďalšie problémy s nedoliečeným kolenom a musel začať odznova rehabilitačný proces.

Napriek tomu, že v noci Montreal jasne prestrieľal súpera, nenašli jeho spoluhráči recept na Iľju Sorokina. Ten zo 44 striel nepustil ani jednu, Price z devätnástich dva. Habs podľahli "ostrovanom" 0:3.