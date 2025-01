VIDEO: Na ľade strávil najviac minút od októbra. Slafkovský v súboji draftových jednotiek neuspel

MONTREAL. Hokejisti Montrealu Canadiens prehrali v zámorskej NHL na ľade Chicaga 2:4 a nenadviazali na tri predchádzajúce víťazstvá.

Slovenský útočník hostí Juraj Slafkovský odohral takmer 20 minút a mal najvyšší čas na ľade od 18. októbra, no nezapísal sa do kanadského bodovania. Pre posledný tím ligy Blackhawks to bol prvý triumf po piatich prehrách.

Slafkovský s jednou strelou

Slafkovský nastúpil v prvej formácii Montrealu a na ľade strávil 19:27 min, najviac od októbrového zápasu s Los Angeles (21:10). Prezentoval sa jednou strelou.